Sestdiena, 13. septembris, 2025 12:16
Ogrē pļāvēji reibumā
8. septembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mednieku ielā, notiek zāles pļaušana un viens no pļāvējiem, iespējams, ir alkohola reibumā. Adresē sastapti zāles pļāvēji, kuri bija manāmā reibuma stāvoklī, par ko liecināja nestabila gaita, šļupstoša runa un alkoholam raksturīga smaka. Noskaidrotas personības, kā arī veikta alkohola koncentrācijas noteikšana. Vienam no pļāvējiem konstatēts 1,91 promili, otram 4,01 promili, bet trešajam – 3,61 promili stiprs alkohola reibums. Par minēto faktu informēti personu darba devēji.