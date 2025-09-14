Svētdiena, 14.09.2025 22:03
Sanda, Sandija, Sanija, Sanita, Santa
Svētdiena, 14.09.2025 22:03
Sanda, Sandija, Sanija, Sanita, Santa
Sestdiena, 13. septembris, 2025 12:16

Ogrē pļāvēji reibumā

OgreNet
Ogrē pļāvēji reibumā
Foto: freepik
Sestdiena, 13. septembris, 2025 12:16

Ogrē pļāvēji reibumā

OgreNet

8. septembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mednieku ielā, notiek zāles pļaušana un viens no pļāvējiem, iespējams, ir alkohola reibumā. Adresē sastapti zāles pļāvēji, kuri bija manāmā reibuma stāvoklī, par ko liecināja nestabila gaita, šļupstoša runa un alkoholam raksturīga smaka. Noskaidrotas personības, kā arī veikta alkohola koncentrācijas noteikšana. Vienam no pļāvējiem konstatēts 1,91 promili, otram 4,01 promili, bet trešajam – 3,61 promili stiprs alkohola reibums. Par minēto faktu informēti personu darba devēji.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.