Otrdiena, 28. aprīlis, 2026 12:58
Ogrē reibumā appludina kaimiņus
21. aprīlī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, notiekot konflikts starp kaimiņiem. Ierodoties, sastapta izsaucēja, kura paskaidroja, ka augšējais kaimiņš appludinājis viņas dzīvokli. Apsekojot dzīvokli, konstatēts, ka virtuvē no griestiem tek ūdens. Sastapts arī incidenta vaininieks, kurš bija alkohola reibumā. Apsekojot viņa dzīvokli, konstatēts, ka vannasistabā ūdens ir tecējis no pārpildītas vannas. Kaimiņi vienojās, ka nākamajā dienā apspriedīs radušos situāciju.