Ogrē reibumā braukā pa stāvlaukumu
23. decembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Rietumu ielā, uzņēmuma teritorijā novietots tumšs «Renault» markas busiņš, kura vadītājs, iespējams, ir alkohola vai citu vielu reibumā. Ierodoties likumsargiem, minētā automašīna nebrauca, bet bija ar iedarbinātu dzinēju. Uzņēmuma pārstāvis paskaidroja, ka ir fiksējis video ierakstos, kā persona ar auto brauc pa stāvlaukumu. Noskaidroti vadītāja dati. Konstatēts, ka persona nav adekvātā stāvoklī – vīrietis nesakarīgi runāja, miga ciet, nespēja patstāvīgi pārvietoties, neorientējās vidē un laikā. Bija aizdomas, ka auto vadītājs, iespējams, ir narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē. Persona nodota kolēģiem no Valsts policijas tālāko apstākļu noskaidrošanai.