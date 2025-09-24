Pie durvīm pienāca vīrietis. Veicot pārrunas, no viņa izelpas bija jūtama spēcīga alkoholam raksturīga smaka, kā arī vīrietis runāja neskaidri. Vīrietim vairākkārtīgi piedāvāts veikt alkohola koncentrācijas noteikšanu izelpā, no kā viņš atteicās. Viņš atdeva bērnu mātei, kurai paskaidrots, ka viņai jāvēršas bāriņtiesā. Notikuma vietā ieradās kolēģi no Valsts policijas, kuri pārņēma tālāko darbu notikuma vietā.
Ogrē reibumā pieskata bērnu
6. septembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, sieva ieradusies pie sava bijušā vīra, bērnu tēva, lai paņemtu bērnu, bet tēvs ir alkohola reibumā, ieslēdzies dzīvoklī, durvis neatver un bērnu neatdod. Ierodoties un pieejot pie dzīvokļa durvīm, vīrietis tās neatvēra arī likumsargiem, bet sarunājās caur durvīm. Viņš runāja ļoti neskaidri, aicinājumiem atvērt dzīvokļa durvis kategoriski atteicās. Caur durvīm bija dzirdams, ka dzīvoklī atrodas mazs bērns. Uz atkārtotiem aicinājumiem atvērt durvis vīrietis nereaģēja. Informācija, ka vīrietis, iespējams, ir alkohola reibumā, nodota kolēģiem no Valsts policijas. Pēc neilga brīža ieradās sieviete, bērna auklīte, viņa atvēra dzīvokļa durvis.