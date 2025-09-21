Svētdiena, 21.09.2025 13:35
Ogrē reibumā sēž pieturā, Suntažos - guļ uz soliņa

Ogrē reibumā sēž pieturā, Suntažos - guļ uz soliņa
Foto: freepik
6. septembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Tīnūžu ielā, autobusu pieturā atrodas vīrietis reibumā. Viņš skaidroja, ka esot izdzīts no dzīvesvietas Ogrē, Jaunatnes ielā. Jaunietis nogādāts mājās un nodots vecākiem.

Dienu vēlāk, 7. septembrī, saņemta informācija, ka Suntažos publiskā vietā uz soliņa guļ persona. Vīrietis bija nedaudz iereibis, bet spēja uztvert notiekošo un pārvietoties. Persona nenoliedza, ka lietojusi alkoholu un nedaudz apreibstot iemigusi. Noskaidrota viņa personība, izteikts mutisks aizrādījums, un vīrietis nogādāts dzīvesvietā. 

