Pirmdiena, 1. septembris, 2025 08:32
Ogrē sastrīdas ar sievu un guļ kāpņu telpā
26. augustā policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, atrodas guloša persona. Ierodoties kāpņu telpā starp piekto un sesto stāvu sastapta guļoša persona. Vīrietis pamodināts, veiktas audzinoša rakstura pārrunas, kuru laikā gulētājs paskaidroja, ka sieva viņu izdzinusi no dzīvokļa, jo abi sastrīdējušies, kā arī apliecināja, ka viņš kāpņu telpā vairs negulēs, bet dosies mājās, lai salabtu ar sievu. Personai izskaidrotas vispārpieņemtās uzvedības normas, kā arī izteikts mutisks aizrādījums. Pēc pārrunām vīrietis devās projām.