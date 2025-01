Ogrē, Skolas ielā notikusi auto avārija

Facebook lietotāja, kura sevi sauc par Laura Laura raksta:

"Tātad, dzīvoju turpat netālu, kur viss notika. Kad evakuators bija atbraucis savākt to auto, kas bija uz jumta, pats šoferis arī bija tur uz vietas.

Es ar viņu aizgāju parunāties, noskaidrot, kas, kā, kāpēc utt.

Tātad situācija bijusi sekojoša - braucis pa ceļu, kad jautāju vai varbūt ļoti ātri braucis, atbildēja ka īsti ne. Pēkšņi gājis cilvēks pāri ceļam tur kaut kur un censdamies izvairīties no sadursmes ar to cilvēku ir strauji rāvis pa labi no sevis un iebrauca ceļa mala novietota stāvošā automašīna. Īsti ka tas notika, kāpēc un ka tas eskaleja, ka mašīna uz jumta - . Pats šoferis skaidra prātā, ka arī runājot atzina, ka vispār nelieto alkoholu kā tādu. Zolīda paskata, ka arī pašam ne skrambiņas, kas ir ļoti brīnumaini redzot kāda stāvokli auto bija. Arī noskaidroju, ka bijusi liecinieki kas itka viņu bija runājusi pēc incidenta un bija teikusi, ka redzēja visu kas un kā notika, bet kur viņi palika, vai liecību policijai sniedza vai ne, viņš nezināja. Minēja, ka vēlāk nebija tos cilvēkus vairs nekur manījis. Kas notiks tālāk nezin šobrīd, bet esot apdrošināta.

Katra ziņā, pēc sarunas ar viņu, saprotu, ka pats šajā situācija pat ir kā cietušais, ja tā godīgi, jo neviens cits netika ne cietis ne iesaistīts visā tajā incidentā.

Cerams šis spēs kliedet visas teorijas ko nu kurš komentāros min.

Katra ziņā, ļoti briesmīga situācija, bet neviens nav cietis, izņemot metālus. "