Otrdiena, 21. aprīlis, 2026 08:34
Ogrē strīda laikā sieva gūst galvas traumu
11. aprīlī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, starp sievieti un vīrieti notiek skaļš un agresīvs strīds. Ierodoties, kāpņu telpā sastapta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes vecākā, kura paskaidroja, ka dzīvoklī esošā sieviete guvusi galvas traumu. Iespējams, traumu radījis viņas civilvīrs. Cietusī hospitalizēta un nogādāta Ogres rajona slimnīcā. Dzīvoklī sastapta iespējamā vainīgā persona. Sarunas laikā vīrietis atzina, ka konflikta laikā traumējis sievietes galvu. Vīrietis nodots Valsts policijas darbiniekiem.