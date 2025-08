Ogrē sūdzas par kodīgiem dūmiem "Ogres Vēstis Visiem"

29. jūlijā saņemta informācija, ka Ogrē, Kallu ielā, kaimiņš kaut ko dedzina, rodas kodīgi dūmi un nav iespējams turēt vaļā logu, informē pašvaldības policijā. Ierodoties sastapta izsaucēja, kura paskaidroja, ka dienas laikā kaimiņi kurināja plīti un no skursteņa nāca melni dūmi, kā arī pelēki dūmi nākuši no pagalma. Sieviete likumsargiem uzrādīja savā telefonā nofotografētus foto, kur redzams garš skurstenis pie mājas sienas un ka no tā nāk tumši dūmi.