Svētdiena, 15. februāris, 2026 09:14
Ogrē suns bez saimnieka vizinās vilcienā
4. februārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Brīvības ielā, vilciena «Rīga–Ogre» pirmajā vagonā atrodas suns, kurš sabiedriskajā transportā pārvietojies bez saimnieka. Ierodoties dzelzceļa stacijā, no vilciena izcelts suns bez īpašnieka. Izmantojot skeneri, noskaidrota dzīvnieka piederība. Telefoniski sazinoties ar suņa saimnieci, viņa paskaidroja, ka suns naktī aizmucis. Suns nogādāts īpašniecei, veiktas preventīva rakstura pārrunas.