Savukārt 26. augustā saņemta informācija, ka Ogrē, Grīvas prospektā, pirmā stāva iedzīvotājiem traucē kaimiņu veiktie remontdarbi. Ierodoties likumsargus sagaidīja dzīvokļa īpašnieks un izrādīja dzīvokli. Policisti pārliecinājās, ka remontdarbi nenotiek, bet tiek skrūvētas mēbeles, tāpēc, iespējams, bija neliels troksnis.
Sestdiena, 30. augusts, 2025 13:54
Ogrē traucē remontdarbi
24. augustā policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, kaimiņi skaļi veic dzīvokļa remontu un troksnis traucējot citiem iedzīvotājiem. Ierodoties sastapts vīrietis, kurš nenoliedza, ka veic remontu. Personai paskaidrots, ka remonta veikšanas gadījumā, ja vajadzīgs realizēt darbus, kas rada lielu troksni, nepieciešams pabrīdināt kaimiņus jau iepriekš, kā arī vēlams darbus veikt darba dienu laikā, lai brīvdienās netraucētu citiem mieru.