Sestdiena, 28. februāris, 2026 13:05

Ogrē trauksme vīraka dēļ

OgreNet/OVV
Ogrē trauksme vīraka dēļ
Foto: pexels.com
18. februārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, iespējams, veikalā radies ugunsgrēka risks – gruzd komunikācijas vadi. Ierodoties likumsargus jau sagaidīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, kuri ar speciālām iekārtām pārbaudīja ēkas iekštelpas.

Par iespējamu ugunsgrēka izcelšanos operatīvajiem dienestiem bija ziņojusi viena no veikala darbiniecēm. Aptaujas laikā noskaidrots, ka vienā no veikaliem tika dedzināts vīraks, kas arī radīja aizdomas par iespējamu ugunsgrēku. Drošības nolūkos pārbaudīta visa ēka, pēc tam VUGD darbinieki notikuma vietu atstāja. 

