Sirēnas skanēja viļņveida režīmā – 5 sekundes signāls, 5 sekundes pauze – kopumā trīs minūtes. Šis tests ļauj identificēt iespējamus bojājumus, traucējumus vai vāju skaņas pārklājumu. Iedzīvotājiem satraukumam pamata nebija – tā bija ierasta un iepriekš izziņota pārbaude.
Šogad pirmo reizi sirēnu pārbaude tika apvienota ar šūnu apraides paziņojuma nosūtīšanu visā valstī. Brīdinājums telefonā atskanēja ar lietotāja īsziņas signālu un tālruņa vibrāciju. Šāda pārbaude ļauj pārliecināties, ka jaunā nacionālā brīdināšanas sistēma darbojas korekti, jo tikai paziņojumu nosūtīšana reālās situācijas imitācijā – nevis testu vidē – sniedz pilnu priekšstatu par sistēmas veiktspēju.
Ogrē – sirēnas bieži nedzird, bet šūnu apraide vairākos tālruņos nepienāca
Portāls Ogrenet aptaujāja vairākus Ogres iedzīvotājus, lai noskaidrotu, kā pārbaude noritēja tieši Ogres novadā. Rezultāti liecina par būtiskām atšķirībām gan sirēnu dzirdamībā, gan paziņojumu saņemšanā:
·Kalnāji, Ogres novads: sirēna nav dzirdama, šūnu apraides paziņojums nepienāca.
·Netālu no Ogres dambja: sirēna nedzirdama.
·Brīvības iela, Ogre: sirēnas dzirdamas, taču Samsung tālrunī paziņojums nepienāca.
·Mālkalnes prospekts: daudzdzīvokļu mājās sirēnu dzirdēja, bet iPhone tālrunī paziņojuma nebija.
Šie rezultāti norāda, ka Ogres novadā sirēnu pārklājums nav vienmērīgs, un arī šūnu apraides sistēmas darbība nav bijusi perfekta – vismaz daļa iedzīvotāju paziņojumus nesaņēma.
Ko darīt, ja sirēnas pārbaudes laikā nedzird?
VUGD norāda: ja trauksmes sirēnas testa laikā nedzirdēja, iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Ārkārtas situācijās tiks izmantoti arī citi apziņošanas līdzekļi – operatīvo dienestu skaļruņi, radio un televīzijas pārraides, kā arī šūnu apraide.