7. martā saņemta informācija, ka vienā no istabiņām Ogrē, Mālkalnes prospektā, jau vairākas dienas notiek dzīres un trokšņošana. Istabiņas iemītnieki uz aizrādījumiem nereaģē. Ieejot istabiņā, tur atradās divi vīrieši, kuri lietoja alkoholu un skaļi runāja. Istabiņā TV un mūzikas atskaņotāja nebija. Veiktas pārrunas, un vīrietis, kurš bija atnācis ciemos, devās projām. Istabiņas īrniekam izteikts mutisks aizrādījums. Viņš apsolīja turpmāk netrokšņot.
10. martā saņemta informācija, ka Ogrē, Zilokalnu prospektā, trokšņo kaimiņi, kuri klausās skaļi mūziku. Ierodoties, konstatēts, ka vienā no dzīvokļiem tiek skaļi atskaņota mūzika. Klauvējot pie dzīvokļa durvīm, kā arī spiežot zvana pogu, durvis neviens neatvēra, bet mūzikas atskaņošanas skaļums tika samazināts.
Šajā pašā dienā, 10. martā, saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, persona skaļi klaigā koplietošanas gaitenī. Ierodoties, sastapts vīrietis, kuram paskaidrots ierašanās iemesls. Viņš taisnojās, ka nav uzvedies skaļi, bet gan gatavo sev vakariņas. Ar personu veiktas pārrunas.