Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknī Ogrē saņemti divu apkrāpto personu iesniegumi. Abos gadījumos krāpnieki darbojušies pēc līdzīgas shēmas.
Valsts svētkos, 18. novembrī, persona Ikšķilē saņēmusi zvanu no nepazīstama tālruņa numura. Zvanītājs uzdevies par uzņēmuma «Latvenergo» darbinieku un izteicis vēlmi pārbaudīt personas dzīvesvietā skaitītājus, lūdzot nosaukt savus datus. Pēc brīža cietušajam piezvanījis cits nepazīstams vīrietis, kurš runājis krievu valodā un uzdevies par policijas darbinieku. Viltus likumsargs strikti paziņojis, ka ir nepieciešams reģistrēt visu mājā esošo skaidro naudu. Pēc naudas ieradīšoties kurjers, kurš to nogādāšot policijā, tur reģistrēšot un atvedīšot atpakaļ, pretējā gadījumā personas dzīvesvietā tikšot veikta kratīšana ar visām no tā izrietošajām sekām. Sabijies par šādu iespēju, cietušais naudu rūpīgi saskaitījis, ielicis aploksnē un nodevis nepazīstamam vīrietim, kurš drīz vien ieradās pēc naudas. Laikam jau lieki piebilst, ka tā bija pēdējā reize, kad viņš redzēja savus 2286 kurjeram nodotos eiro...
No krietni lielākas summas šajā dienā šķīrās arī kāda persona Ogrē. Scenārijs bija identisks, tikai ar to starpību, ka pirmais zvanītājs izteica vēlmi personas dzīvesvietā pārbaudīt ūdens skaitītājus. Arī šajā gadījumā fiksēti cietušās dati, ko viņa ne brīdi nedomādama svešiniekam nosauca. Nākamais zvans arī šajā gadījumā bija no krieviski runājošā viltus policista, kurš piedraudēja ar kratīšanu, ja netiks piereģistrēta mājās esošā skaidrā nauda. Cietusī saskaitīja naudu, ielika futlārī un drīz vien atbraukušajam kurjeram nodeva ne vairāk, ne mazāk kā 28 500 eiro. Pēc brīža viņa saņēma vēl vienu zvanu un zvanītājs strikti noprasīja – vai tiešām sieviete nodevusi piereģistrēšanai visu mājās esošo naudu. Cietusī izbailēs atcerējās, ka viņai mājās ir vēl 8500 eiro, un arī tos nodeva pēc brīža vēlreiz atbraukušajam kurjeram. Tādējādi kopumā cietusī krāpniekiem atdeva 37 000 eiro, ko atgūt tik pat kā nav nekādu izredžu.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks Valdis Gržibovskis stāsta, ka šādos gadījumos krāpnieki visbiežāk atrodas ārpus Latvijas un tā sauktie kurjeri tiek nolīgti konkrētu darbību veikšanai, par ko saņem samaksu. «Par līdzīga veida krāpšanām, kas pēdējā laikā reģistrētas Ogres novadā, saņemti vēl divu cietušo iesniegumi. Lai gan Valsts policija nemitīgi brīdina par šādiem krāpšanas gadījumiem, joprojām ir personas, kuras notic un uzķeras. Varu tikai vēlreiz un vēlreiz aicināt – nesniedziet savus personas datus nepazīstamām personām. Valsts policijas darbinieki nezvanīs un nerunās krievu valodā, vēl jo vairāk nedraudēs ar kratīšanu un nepieprasīs izsniegt mājās esošo naudu. Ja šādus zvanus saņemat, ziniet, jums ir darīšanas ar krāpniekiem!» saka V. Gržibovskis, piebilstot, ka jebkurā gadījumā personai pašai ir iespēja pārzvanīt konkrētajai iestādei vai likumsargiem un pārliecināties, ir vai nav viņi sūtījuši kādu darbinieku pie personas uz mājām.
Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess, izmeklēšana turpinās.