Didzis, Gaidis
Ogrē un Ikšķilē personas guļ krūmos, pie sliedēm un spēļu zāles

15. aprīlī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Brīvības ielā, vīrietis, iespējams, alkohola reibumā, guļ krūmos līdzās soliņiem. Viņš bija manāmā alkohola reibumā un zaudējis spēju pārvietoties. Vīrietis nogādāts Ogres rajona slimnīcā un pēc mediķu apskates – atskurbtuvē.

Savukārt 18. aprīlī saņemta informācija, ka persona reibumā guļ Ikšķilē, Madaru ielā, pie dzelzceļa sliedēm. Persona nogādāta Ogres rajona slimnīcā mediķu apskatei, pēc tam – atskurbtuvē. 

Šajā pašā dienā, 18. aprīlī, saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, pie spēļu zāles guļ persona, iespējams, alkohola reibumā. Persona pārbaudīta un nogādāta dzīvesvietā Ogrē, Zaķu ielā.

20. aprīlī saņemta informācija, ka Ogrē, Brīvības ielā, pie soliņiem uz zemes guļ vīrietis. Viņš paskaidroja, ka piedzēries un aiziet saviem spēkiem nav spējīgs. Vīrietis nogādāts Ogres rajona slimnīcā, pēc tam – atskurbtuvē. Izteikts mutvārdu aizrādījums.

