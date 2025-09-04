Ogrē un Ogresgala pagastā policijai jāpalīdz mediķiem

Šajā pašā dienā, 22. augustā, policijā saņemta informācija, ka no Ogres rajona slimnīcas aizgājis 2002. gadā dzimis pacients, kuru nepieciešams nogādāt atpakaļ medicīnas iestādē. Apsekota Ogres rajona slimnīcas teritorija un tās apkārtne, aprakstam atbilstoša persona netika manīta. Persona neatradās arī deklarētajā dzīvesvietā Ogrē, Skolas ielā.
Savukārt 21. augustā saņemta informācija, ka ģimenes ārsta prakses reģistratūrā Ogrē, Slimnīcas ielā, atrodas vīrietis, kurš uzvedas agresīvi un nevēlas doties projām. Ierodoties ģimenes ārsta prakses vietā personas vairs nebija, persona devusies uz slimnīcas reģistratūru. Noskaidrots, ka vīrietis kļuvis agresīvs, jo bijis jāgaida, kamēr tiks pie ārsta uz vizīti. Pārbaudot slimnīcas reģistratūru, pamanīta persona, kura gaidīja rindā pie ārsta. Policijas ierašanās brīdī vīrietis nebija agresīvs.
20. augustā ap trijiem naktī saņemta informācija, ka Ogres rajona slimnīcas Uzņemšanas nodaļā atrodas agresīvs pacients, kurš traucē mediķu darbu. Ierodoties ārsts paskaidroja, ka personai ir ieģipsēta potīte un vīrietis pats nav spējīgs doties projām. Viņš ievietots policijas operatīvajā transportlīdzeklī un nogādāts dzīvesvietā Ogrē, Upes prospektā.