Otrdiena, 03.02.2026 09:06
Aīda, Ida, Vida
Otrdiena, 03.02.2026 09:06
Aīda, Ida, Vida
Otrdiena, 3. februāris, 2026 08:38

Ogrē un Rembatē personas gandrīz nosalst

OgreNet/OVV
Ogrē un Rembatē personas gandrīz nosalst
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Otrdiena, 3. februāris, 2026 08:38

Ogrē un Rembatē personas gandrīz nosalst

OgreNet/OVV

24. janvārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Bērzu alejā, estrādes rajonā, atrodas persona, iespējams, alkohola reibumā, kura zaudējusi spēju pārvietoties un tobrīd nosēdināts uz soliņa. Ierodoties, pamanīta uz soliņa sēdoša persona. Vīrietis paskaidroja, ka aptuveni divas stundas atradies ārā, būdams alkohola reibumā. Izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kas veica personas pirmatnējo apskati, kuras laikā pieņemts lēmums vīrieti nogādāt slimnīcā turpmākajiem izmeklējumiem, jo ķermenis bija atdzisis līdz 35 grādiem.

Dienu vēlāk, 25. janvārī, saņemta informācija, ka Rembatē, Liepu ielā, atrodas guloša persona, iespējams, alkohola reibumā. Informācija nodota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādei, lai tiktu pārbaudīts personas veselības stāvoklis un iespējamā apsaldēšanās. Ierodoties izsaukuma adresē, mediķi jau atradās uz vietas un veica vīrieša apskati. Pēc tās viņš hospitalizēts.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?