Dienu vēlāk, 25. janvārī, saņemta informācija, ka Rembatē, Liepu ielā, atrodas guloša persona, iespējams, alkohola reibumā. Informācija nodota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādei, lai tiktu pārbaudīts personas veselības stāvoklis un iespējamā apsaldēšanās. Ierodoties izsaukuma adresē, mediķi jau atradās uz vietas un veica vīrieša apskati. Pēc tās viņš hospitalizēts.
Ogrē un Rembatē personas gandrīz nosalst
24. janvārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Bērzu alejā, estrādes rajonā, atrodas persona, iespējams, alkohola reibumā, kura zaudējusi spēju pārvietoties un tobrīd nosēdināts uz soliņa. Ierodoties, pamanīta uz soliņa sēdoša persona. Vīrietis paskaidroja, ka aptuveni divas stundas atradies ārā, būdams alkohola reibumā. Izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kas veica personas pirmatnējo apskati, kuras laikā pieņemts lēmums vīrieti nogādāt slimnīcā turpmākajiem izmeklējumiem, jo ķermenis bija atdzisis līdz 35 grādiem.