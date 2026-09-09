Ogre un Tīnūži starp 22 vietām Latvijā, kur atjaunota pretplūdu infrastruktūra par 31,3 miljoniem eiro

2026. gada augustā valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (ZMNĪ) pabeidza pretplūdu infrastruktūras atjaunošanas un pārbūves projektus visā Latvijā. Kopumā atjaunoti un pārbūvēti 22 valsts meliorācijas sistēmu objekti, un projektu īstenošanā ieguldīti 31,3 miljoni eiro - no tiem 26 miljoni eiro ir ES Atveseļošanas fonda finansējums, bet 5,3 miljoni eiro nāk no Latvijas valsts budžeta.
Ko tas nozīmē Ogres pusei
Tīnūžu pagasts un Ogres pilsēta minēti starp teritorijām, kurās veikta sūkņu staciju pārbūve un aizsargdambju, valsts nozīmes ūdensnotekas un kanāla atjaunošana. Ogres novada iedzīvotājiem tas nozīmē būtiski labāku aizsardzību pret applūšanas riskiem - atjaunotā infrastruktūra pasargā ne tikai mājokļus un īpašumus, bet arī tīrumus, mežus, autoceļus, elektrolīnijas un citus iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai svarīgus objektus.
Ogre kļuvusi arī par vienu no stratēģiskajiem punktiem operatīvās reaģēšanas tīklā: pilsētā atrodas viena no pārvietojamās tehnikas uzglabāšanas vietām. Projektu ietvaros iegādāti deviņi pārvietojami sūkņi un astoņi ģeneratori, kas visi uzstādīti uz piekabēm, lai tos ārkārtas situācijā varētu ātri nogādāt un izvietot tur, kur tie visvairāk nepieciešami. Šāda tehnika nodrošina sūkņu staciju darbību arī elektroapgādes traucējumu un paaugstināta plūdu riska gadījumos — tās nozīme apliecinājās jau 22.–23. augusta vētras laikā.
Vērienīgs projekts visas Latvijas mērogā
Līdzās Ogres novadam darbi veikti Dienvidkurzemes novada Nīcas un Otaņķu pagastos, Talsu novada Ķūļciema pagastā, Ventspils novada Ugāles pagastā, Mārupes novada Salas un Babītes pagastos, Ropažu novada Stopiņu pagastā, Jelgavas novada Līvbērzes pagastā, Jēkabpils novada Salas pagastā, Rēzeknes novada Nagļu un Rikavas pagastos, Līvānu novada Rožupes pagastā, kā arī Madonas novada Ošupes un Barkavas pagastos.
Kopumā pārbūvētas deviņas sūkņu stacijas, atjaunoti 12 aizsargdambji 66,3 kilometru garumā, viens kanāls 11,3 kilometru garumā un valsts nozīmes ūdensnoteka 4,5 kilometru garumā. Zemkopības ministrijā lēš, ka veiktās investīcijas no plūdu draudiem pasargās vairāk nekā 10 500 iedzīvotāju un viņu īpašumus.
Zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS) norāda, ka plūdi un pēdējo gadu vētras arvien skaidrāk parāda, cik svarīga ir droša un labi uzturēta meliorācijas infrastruktūra. Viņš uzsver, ka atjaunotie dambji, sūkņu stacijas un jaunais aprīkojums ļaus rīkoties daudz ātrāk un drošāk brīžos, kad laika apstākļi rada reālu apdraudējumu.