Savukārt 3. februārī saņemta informācija, ka Tīnūžu pagastā bez uzraudzības klaiņo suns, kurš apdraud privātīpašumā esošos dzīvniekus. Sastapta izsaucēja, kura paskaidroja, ka tas ir kaimiņu suns, kurš klaiņojis pie viņas īpašuma. Apsekojot apkārtni, pie izsaucējas norādītā īpašuma pamanīts haskija šķirnes suns, kurš klaiņoja pa ceļa braucamo daļu. Izmantojot mikroshēmas lasītāju, noskaidrota dzīvnieka dzīvesvieta un saimnieks, kuru sazvanot, persona sacīja, ka atrodas darbā un ierasties pēc suņa nevar, kā suns izkļuvis no nožogota īpašuma, paskaidrot nevarēja. Abos gadījumos suņi nodoti «Dzīvnieku glābšanas dienesta» darbiniekiem.
Šajā pašā dienā, 3. februārī, saņemta informācija, ka Ikšķilē, Lībiešu ielā, pieklīdis kaķis, iespējams, akls. Minētā informācija nodota biedrībai «Dzīvnieku glābšanas dienests», kura darbinieki paskaidroja, ka ieradīsies pēc dzīvnieka. Pēc kāda laika saņemta informācija, ka, gaidot patversmes darbiniekus, izsaucējs sastapis kaķa īpašnieku un atdevis dzīvnieku viņam un patversmes darbinieku ierašanās vairs nav nepieciešama.