Ceturtdiena, 13. novembris, 2025 08:31

Ogrē uz ceļa izbirst melnzeme

OgreNet/OVV
Foto: pexels.com
30. oktobrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Poruka ielā, veicot teritorijas labiekārtošanas darbus, ceļa segums ir nobērts ar melnzemi. Ierodoties konstatēts, ka teritorijā notiek būvdarbi un no smago automašīnu riepām ar smilti un zemi ir nobirusi ceļa braucamā daļa. Apsekošanas laikā uz vietas sastapts minētā privātīpašuma īpašnieks, kurš paskaidroja, ka smiltis tiks vestas līdz pirmdienai un pēc darbu pabeigšanas būvobjektā ceļš tiks sakārtots, kāds tas bijis pirms darbu uzsākšanas. Personai izskaidrota administratīvā atbildība, kāda var iestāties, ja tas netiks izdarīts.

