7. jūnijā policija saņēma informāciju, ka Ogrē, Rīgas ielā, netālu no pludmales "Vecupe", nenoskaidrota persona, pielietojot fizisku spēku, uzbrukusi jaunai sievietei un nolaupījusi viņas rokassomiņu.
Sākotnējā informācija liecināja, ka somiņā atradās cietušās personīgās mantas, 47 eiro skaidrā naudā, kā arī vēl 5810 eiro uzņēmuma naudas, kas tajā dienā bija jāiemaksā uzņēmuma bankas kontā.
Nekavējoties sākot izmeklēšanu un operatīvos meklēšanas pasākumus, likumsargi aizturēja 1999. gadā dzimušu vīrieti. Turpmākās izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka laupīšana patiesībā nav notikusi un bijusi iepriekš izplānota.
Izmeklēšanā konstatēts, ka 1996. gadā dzimusī sieviete uzņēmumam piederošos 5810 eiro bija piesavinājusies jau iepriekš.
Lai slēptu izdarīto noziegumu, viņa nolēma inscenēt laupīšanu. Sieviete vērsās pie sava paziņas, 1991. gadā dzimuša vīrieša, kurš piekrita palīdzēt un sameklēja vēl vienu personu - 1999. gadā dzimušu vīrieti -, kurš par 200 eiro atlīdzību piekrita piedalīties inscenējumā.
Saistībā ar notikušo kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana. Tās laikā tiek noskaidrotas visu iesaistīto personu precīzas lomas un vērtēta viņu krimināltiesiskā atbildība.