3. oktobrī saņemta informācija, ka persona Ikšķilē saņēma īsziņu, ka it kā nav samaksāts par auto stāvvietu, uzspieda uz atsūtītās saites, un rezultātā no personas konta noņemti 462 eiro. Dienu vēlāk, 4. oktobrī, L. Ikšķilē saņēma īsziņu it kā no lietotnes “Mobilly” par neapmaksāto sodu saistībā ar auto novietošanu. Atverot atsūtīto saiti, persona novirzīta uz bankas Smart ID, kā rezultātā izkrāpti 1500 eiro.
Ogrē viltus likumsargi izkrāpj prāvu naudas summu; Ikšķilē un Ogrē krāpnieki sūta īsziņas
3. oktobrī persona Ogrē saņēma zvanu it kā no uzņēmuma “Latvenergo” darbiniekiem, ka pienācis laiks mainīt elektrības skaitītājus. Vienojās par konkrētu dienu, kad to iespējams izdarīt, un cietušais nosauca savus datus. Pēc tam atskanēja zvans it kā no Valsts policijas darbiniekiem, kuri iedzīvotāju pārliecināja, ka viņam iepriekš zvanījuši krāpnieki. Viltus likumsargi sāka personu iztaujāt par skaidras naudas esamību mājās un informēja par nepieciešamību to deklarēt. Pieteicēja uzrakstīja minēto deklarāciju divos eksemplāros. Vakara pusē ieradās jauniete un lūdza uzrādīt naudu, lai to varētu paņemt līdzi un pārskaitīt, solot visu naudu pēc stundas atgriezt. Viņa devās projām ar gandrīz 26 tūkstošiem eiro. Tā bija pēdējā reize, kad cietušie redzēja gan jaunieti, gan savu naudu... Uzsākts kriminālprocess, informē Valsts policijā.