Ierodoties likumsargiem, vīrietis paskaidroja, ka ir nokritis. Viņam bija pārsista kreisās puses uzacs, asiņoja deguns un mute. Notikuma vietā izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde. Mediķi cietušo apskatīja, ievietoja operatīvajā transportlīdzeklī un informēja, ka viņš tiks hospitalizēts. Pašvaldības policijas palīdzība vairs nebija nepieciešama.
Sestdiena, 26. septembris, 2026 08:00
Ogrē vīrieti pēc kritiena hospitalizē
11. septembrī ap pulksten septiņiem no rīta policijā saņemta informācija par pie sporta laukuma Ogrē, Mālkalnes prospektā, stiprā reibumā uz ielas guļošu vīrieti.