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Svētdiena, 19. jūlijs, 2026 16:19

Ogrē vīrietis atpūšas zālienā

OgreNet/OVV
Ogrē vīrietis atpūšas zālienā
Foto: freepik. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Svētdiena, 19. jūlijs, 2026 16:19

Ogrē vīrietis atpūšas zālienā

OgreNet/OVV

13. jūlijā policijā saņemta informācija, ka Zilokalnu prospekta apkārtnē Ogrē pie taciņas zālē guļ vīrietis. Ierodoties likumsargiem, vīrietis atrasts sēžam zālienā. Viņš paskaidroja, ka lietojis alkoholiskos dzērienus un apsēdies atpūsties.

No mediķu palīdzības vīrietis atteicās un varēja patstāvīgi paiet. Ar viņu veiktas profilaktiskas pārrunas, izskaidrota pārkāpuma būtība un administratīvā atbildība. Ņemot vērā, ka vīrietis par līdzīgu pārkāpumu iepriekš nebija sodīts, viņam izteikts mutisks aizrādījums. Pēc pārrunām persona piecēlās un devās mājās.

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