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Svētdiena, 21. jūnijs, 2026 10:23

Ogrē vīrietis dzērumā guļ pie mājas

OgreNet/OVV
Ogrē vīrietis dzērumā guļ pie mājas
Foto: pexels.com
Svētdiena, 21. jūnijs, 2026 10:23

Ogrē vīrietis dzērumā guļ pie mājas

OgreNet/OVV

11. jūnija vakarā policijā saņemta informācija par vīrieti, kurš guļ pie daudzdzīvokļu nama Ogrē, Bērzu alejā, un viņam līdzās atrodas alus pudele.

Ierodoties konstatēts, ka vīrietis sēž uz nama kāpnēm. Veicot pārrunas, persona ignorēja policijas darbinieku teikto, tādēļ tika pieņemts lēmums viņu aizturēt par atrašanos publiskā vietā alkohola reibumā.

Vīrietis nogādāts Ogres novada Pašvaldības policijas iecirknī. Tur noskaidrota viņa identitāte un veikta alkohola koncentrācijas noteikšana. Alkometra pirmais mērījums uzrādīja 3,14 promiļu stipru alkohola reibumu. Noskaidrots arī, ka persona līdzīgu pārkāpumu dēļ jau vairākkārt nonākusi policijas redzeslokā.

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