Ierodoties konstatēts, ka vīrietis sēž uz nama kāpnēm. Veicot pārrunas, persona ignorēja policijas darbinieku teikto, tādēļ tika pieņemts lēmums viņu aizturēt par atrašanos publiskā vietā alkohola reibumā.
Vīrietis nogādāts Ogres novada Pašvaldības policijas iecirknī. Tur noskaidrota viņa identitāte un veikta alkohola koncentrācijas noteikšana. Alkometra pirmais mērījums uzrādīja 3,14 promiļu stipru alkohola reibumu. Noskaidrots arī, ka persona līdzīgu pārkāpumu dēļ jau vairākkārt nonākusi policijas redzeslokā.