Otrdiena, 03.03.2026 11:07
Ogrē vīrietis guļ sniegā

Ogrē vīrietis guļ sniegā
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Ogrē vīrietis guļ sniegā

23. februārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Turkalnes ielā 3, uz ielas sniegā guļ vīrietis, iespējams, reibuma stāvoklī. Ierodoties konstatēts, ka vīrietis patstāvīgi pārvietoties nespēj, nesakarīgi runāja un apkārtējā vidē neorientējās. Ņemot vērā, ka nebija zināms, cik ilgi viņš pavadījis uz zemes, notikuma vietā izsaukti mediķi, kuri nolēma vīrieti hospitalizēt uz Ogres rajona slimnīcu, kur viņam veica alkohola pārbaudi un konstatēja 2,6 promiles stipru alkohola reibumu. Pārbaudot personas refleksus, secināts, ka nav indikāciju, lai vīrieti paturētu slimnīcā, un viņu var ievietot atskurbtuvē. Vīrietim piemērots brīdinājums.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

