Ogrē vīrietis guļ sniegā
23. februārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Turkalnes ielā 3, uz ielas sniegā guļ vīrietis, iespējams, reibuma stāvoklī. Ierodoties konstatēts, ka vīrietis patstāvīgi pārvietoties nespēj, nesakarīgi runāja un apkārtējā vidē neorientējās. Ņemot vērā, ka nebija zināms, cik ilgi viņš pavadījis uz zemes, notikuma vietā izsaukti mediķi, kuri nolēma vīrieti hospitalizēt uz Ogres rajona slimnīcu, kur viņam veica alkohola pārbaudi un konstatēja 2,6 promiles stipru alkohola reibumu. Pārbaudot personas refleksus, secināts, ka nav indikāciju, lai vīrieti paturētu slimnīcā, un viņu var ievietot atskurbtuvē. Vīrietim piemērots brīdinājums.