Vīrietis izaicināts ārā, jo iekšā bija skaļa mūzika, ar viņu veiktas pārrunas. Persona paskaidroja, ka glāzi saplēsa netīšām, par ko tika samaksāts, un neuzskata, ka ar savām darbībām būtu traucējis citiem apmeklētājiem. Pēc pārrunām persona paskaidroja, ka dosies projām, lai nebūtu nekādu lieku konfliktu. Bārmene apliecināja, ka vēlas, lai šis vīrietis dodas prom no izklaides vietas, un nekādu pretenziju neesot.
Otrdiena, 24. februāris, 2026 09:50
Ogrē vīrietis traucē bāra darbu
14. februārī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Brīvības ielā, persona atsakās pamest iestādes telpas. Personāls vēlas rakstīt iesniegumu par darba traucēšanu. Pie izklaides vietas likumsargus sagaidīja bārmene, kura paskaidroja, ka vīrietis bijis trīs cilvēku kompānijā, saplēsis glāzi un, būdams reibuma stāvoklī, ar savām darbībām apgrūtinājis citus klientus – klaigājis, stāvot priekšā kasei, traucējis citiem norēķināties.