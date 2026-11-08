Pārkāpējs bija patvaļīgi pārnesis svešas mantas uz citu pagraba nodalījumu, turklāt mēģinājis saimniekam iedurt ar kabatas nazi. Ierodoties policistiem un dodot rīkojumu pamest telpu, vīrietis iznāca un izrādīja agresīvu fizisku pretošanos. Likumsargi vīrieti savaldīja, pielietojot fizisku spēku un roku dzelžus, un atsavināja kabatas nazi. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki, kuriem aizturētais kopā ar lietiskajiem pierādījumiem tika nodots turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Svētdiena, 8. novembris, 2026 07:30
Ogrē zaglis uzbrūk ar nazi
29. oktobrī dienas vidū policijā saņemts trauksmes zvans no Mālkalnes prospekta Ogrē, kur daudzdzīvokļu mājas pagrabā iedzīvotājs bija aizturējis svešu vīrieti.