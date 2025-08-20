Trešdiena, 20.08.2025 14:29
Bernhards, Boriss
Ogrē ziņo par agresīviem suņiem

Foto: freepik
Ogrē ziņo par agresīviem suņiem

4. augustā policijā saņemta informācija, ka mājas pagalmā Ogrē, Rūpnieku ielā, atrodas agresīvi suņi. Ierodoties sastapta mājas īpašniece, kurai paskaidrots, ka viņai piederošie suņi uzvedas ļoti agresīvi un, kad kaimiņš vēlās nopļaut savā īpašumā zāli, suņi rej un plēš žogu, kas kaimiņam izraisa bailes par savu drošību. Sieviete skaidroja, ka nedēļas nogalē esot bijusi ārpus mājas, kā rezultātā nav varējusi suņus ierobežot, lai kaimiņš varētu mierīgi nopļaut zāli, tā viņa darot pastāvīgi, kad kaimiņš uzsāk zāles pļaušanu. Sievietei ieteikts ar kaimiņu samainīties telefona numuriem, lai pašiem savā starpā būtu vieglāk komunicēt.

