Svētdiena, 31. augusts, 2025

Ogrē ziņo par kautiņu
24. augustā nenoskaidrota persona policijai paziņoja, ka Ogres dzelzceļa stacijā notiek masveida kautiņš. Ierodoties notikumā vietā, pie likumsargiem pieskrēja nepilngadīga persona un lūdza palīdzību, paskaidrojot, ka viņu piekāva, norādot uz personām, kuras bēga projām. Bēgošās astoņas personas panākt neizdevās, viņi pārlēca pāri dzelzceļa nožogojumam un pazuda no likumsargu redzes lokā. Cietušais sūdzējās par veselības stāvokli, izsakot aizdomas par salauztu žokli, un palūdza izsaukt Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta brigādi. Ārsts, apskatot nepilngadīgo, nopietnus miesa bojājumus nekonstatēja un atzina, ka hospitalizācija nav nepieciešama. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

