Svētdiena, 9. novembris, 2025 12:30

Ogrē ziņo par klaiņojošu suni

OgreNet/OVV
Foto: freepik
OgreNet/OVV

2. novembrī policijā saņemta informācija par klaiņojošu suni Ogrē, Jāņa Čakstes prospektā, Ierodoties likumsargus sagaidīja sieviete, kura norādīja, ka klaiņojošais suns (liela auguma, melns) atrodas viņas pagalmā. Brīdī, kad likumsargi mēģināja dzīvniekam tuvoties, suns aizskrēja projām un vairs nebija atrodams. Sieviete norādīja, ka suns vairākkārt ierodas viņas pagalmā. Izsaucēja solīja nākamreiz aizvērt vārtiņus un atkārtoti ziņot Pašvaldības policijai, ja suns atkal ieradīsies viņas īpašumā.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

