Svētdiena, 9. novembris, 2025 12:30
Ogrē ziņo par klaiņojošu suni
2. novembrī policijā saņemta informācija par klaiņojošu suni Ogrē, Jāņa Čakstes prospektā, Ierodoties likumsargus sagaidīja sieviete, kura norādīja, ka klaiņojošais suns (liela auguma, melns) atrodas viņas pagalmā. Brīdī, kad likumsargi mēģināja dzīvniekam tuvoties, suns aizskrēja projām un vairs nebija atrodams. Sieviete norādīja, ka suns vairākkārt ierodas viņas pagalmā. Izsaucēja solīja nākamreiz aizvērt vārtiņus un atkārtoti ziņot Pašvaldības policijai, ja suns atkal ieradīsies viņas īpašumā.