Dati liecina, ka finanšu krāpšanas gadījumu skaits joprojām palielinās. Krāpniekiem tiek nodoti ne tikai naudas līdzekļi, bet arī dārglietas, kriptovalūta, pārdoti nekustamie īpašumi, lai par tiem saņemtās naudas summas atdotu izspiedējiem.
Krāpnieki paliek arvien gudrāki un pilnveido savas spējas ietekmēt un pārliecināt. Tiek izmantotas dažādas metodes – gan iebiedēšana, gan ietekme uz jūtām. Arvien grūtāk kļūst atpazīt krāpnieku sūtītu ziņu no patiesas, it īpaši, ja notiek “sakritība” un īsziņu par it kā piegādātu paku saņem cilvēks, kurš patiešām gaida sūtījumu, vai informāciju ar lūgumu pārbaudīt savu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam saņem tas, kurš tikko iesniedzis gada ienākumu deklarāciju.
Kā atpazīt aktuālās krāpšanas shēmas un kam pievērst uzmanību, saņemot SMS vai zvanu? Vai var ticēt visam, ko stāsta vai rāda? Par šiem un citiem ar drošību saistītiem jautājumiem 16. martā plkst. 14.00 seminārā “Pirms nospied “Jā”: kā atpazīt krāpniecību” stāstīs AS “SEB banka” krāpšanas novēršanas nodaļas vadītāja Inna Moskaļenko.
Seminārs notiks Ogres Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē, Brīvības ielā 35, Ogrē.
Uz semināru aicināts ikviens interesents. Dalība seminārā ir bez maksas.