Jāatceras, ka nolietotās riepas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos un noteikti ne ceļa malā vai mežā, tādējādi radot kaitējumu apkārtējai videi. Par šādām darbībām gan fiziskām, gan juridiskām personām var piemērot naudas sodu, taču vides akcijas "Dod riepām otru dzīvi" laikā riepas var nodot noteiktos atkritumu pieņemšanas laukumos bez maksas.
“Riepu apsaimniekošanā Latvijā ir vērojami būtiski uzlabojumi un sabiedrība arvien biežāk izvēlas atbildīgu riepu nodošanu. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai nolietotu riepu nodošana būtu ērti pieejama autovadītājiem. Tāpēc ciešā sadarbībā ar pašvaldībām un reģionālajiem partneriem nodrošinām nodošanas punktu pieejamību un skaidrojam šīs prakses nozīmi. Plašāka legāla un droša riepu nodošana nozīmē mazāk risku videi, cilvēkiem un vairāk resursu, ko iespējams atpakaļnodot atkārtotā izmantošanā,” uzsver AS “AJ Power Recycling” valdes loceklis Uldis Skrebs.
Vides akcija “Dod riepām otru dzīvi” jau astoto gadu tiek organizēta sadarbībā ar reģionālajiem atkritumu apsaimniekotājiem un pašvaldībām, un tās mērķis ir veicināt atbildīgu nolietoto riepu apsaimniekošanu. Riepas ir videi kaitīgas preces, tāpēc ir svarīgi to utilizēšanu uzticēt atbilstošiem pārstrādes uzņēmumiem. Vides akciju “Dod riepām otru dzīvi” organizē AS “AJ Power Recycling” sadarbībā ar SIA “3R” un SIA “Ķilupe”.
Autovadītājiem pie riepu maiņas svarīgi atcērtieties − no 2024. gada oktobra Latvijā ir spēkā jauns regulējums. Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, ziemas periodā no 1. decembra līdz 1. martam automobiļiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos un marķētas ar apzīmējumu “kalns un sniegpārsliņa”. Tādēļ autovadītājiem ieteicams izvēlēties ziemas riepas ar jauno apzīmējumu, lai tās varētu lietot arī turpmākos gadus un ziemas apstākļos justos drošāk, norāda "Ķilupes" pārstāvji.
Akcijas laikā iedzīvotājiem iespējams bez maksas nodot vieglo automašīnu riepas (četras vieglo automašīnu riepas bez diskiem) – kravas automobiļu, traktortehnikas un industriālās tehnikas riepas netiek pieņemtas.
Ogres novadā nolietotās vieglo automašīnu riepas bez maksas tiks pieņemtas SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos:
- no 3. līdz 6. novembrim Ogrē, Akmeņu ielā 43B (darba laiks: darbdienās 10.00–19.00);
- no 25. līdz 27. novembrim Lielvārdē, Dravnieku ielā 9C (darba laiks: O., T. 10.00–14.00; C. 14.00–19.00; Pk., S. 10.00–15.00; P., Sv. – slēgts);
- no 2. līdz 5. decembrim Madlienā, "Šķirotavā" (darba laiks: O., T. 10.00–14.00; C. 11.00–16.00; Pk., S. 10.00–15.00; P., Sv. un svētku dienās – slēgts).
Pārējā laikā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos un citur vieglo automašīnu riepas iespējams nodot par samaksu. Tāpat šajos laukumos iespējams nodot izlietotus svina un cita veida akumulatorus, visu veida baterijas, eļļas filtrus un smēreļļas, vēsta "Ķilupes" pārstāvji.
Atbildīga riepu pārstrāde būtiski samazina negatīvo ietekmi uz vidi un ļauj šo materiālu izmantot atkārtoti. Savāktās riepas tiek pāršķirotas un sagatavotas pārstrādei, pēc tam nogādātas uz rūpnīcām Eiropā, kur tās pārtop granulās. Iegūtās granulas izmanto sporta laukumu segumu izgatavošanā, ceļu būvē un celtniecībā, paklājiņu, paliktņu un citu tehnisku izstrādājumu ražošanā.
Vides akcijas "Dod riepām otru dzīvi" mērķis ir informēt sabiedrību par riepu kaitīgumu un veicināt to nodošanu pārstrādei, nevis atstāšanu vidē vai sadzīves atkritumos. Ik gadu šīs iniciatīvas ietvaros tiek savākti simtiem tonnu riepu, kas tiek atbildīgi apsaimniekotas, atgādina "Ķilupes" pārstāvji.