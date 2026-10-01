Ogres novadā atjaunoti pretplūdu aizsargdambji - Latvija pieprasa noslēdzošos miljonus no Atveseļošanas fonda

Pretplūdu aizsardzība no Ogres līdz Madonai
Noslēdzošajā posmā pabeigti pēdējie pretplūdu infrastruktūras atjaunošanas un pārbūves darbi, skaidro FM. Kopumā visā Latvijā atjaunoti un pārbūvēti 22 valsts meliorācijas sistēmu objekti.
To vidū ir 12 aizsargdambji, tostarp Ogres, Dienvidkurzemes, Rēzeknes un Jelgavas novados. Atjaunotas arī deviņas sūkņu stacijas, piemēram, Talsu, Ventspils un Mārupes novados, kā arī Meirānu kanāls Madonas novadā.
Atjaunotā infrastruktūra pasargā no plūdiem vairāk nekā 12 500 iedzīvotāju un 5900 hektāru polderu teritorijas. Applūšanas gadījumā zaudējumi sliktākajā scenārijā pārsniegtu 75 miljonus eiro.
Latvija saņems visu tai pieejamo finansējumu
Pēdējais un apjomīgākais no pieciem AF maksājuma pieprasījumiem iesniegts par 56 noslēdzošajā posmā izpildītiem reformu un investīciju rādītājiem. Pēc EK izvērtējuma un rādītāju izpildes apstiprināšanas valsts budžetā šā gada nogalē paredzēts saņemt 503,7 miljonus eiro.
Izpildot visus 187 AF plānā noteiktos rādītājus, Latvija būs piesaistījusi 100% no tai pieejamā AF finansējuma jeb 1,97 miljardus eiro.
FM valsts sekretāre Baiba Bāne norāda, ka finansējums izmantots nozīmīgām reformām un investīcijām iedzīvotājiem svarīgās jomās – no slimnīcām un skolām līdz pieejamiem mājokļiem un industriālajiem parkiem reģionos. FM prognozē, ka tuvākajos gados šo projektu un reformu ieguvumi kļūs arvien jūtamāki iedzīvotāju ikdienā un tautsaimniecībā.
Dzelzceļš, elektroautobusi un veloinfrastruktūra Rīgas metropolē
Transporta jomā investīcijas dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācijā aptver 100 kilometrus līniju, tostarp Rīga–Zemitāni, Rīga–Sloka un Zasulauks–Bolderāja.
Rīgas metropolē iegādāti 17 elektroautobusi un izbūvētas septiņas uzlādes stacijas. Tie aizstāj aptuveni 20 gadus kalpojušus dīzeļautobusus, nodrošinot pasažieriem klusāku un ērtāku pārvietošanos.
Izveidoti arī astoņi mobilitātes punkti Rīgā, Saulkrastos un Carnikavā, pagarinātas tramvaja un trolejbusa līnijas un uzlaboti 52 kilometri veloinfrastruktūras Rīgā un Pierīgā.
Sabiedriskā transporta reformā pārskatīts maršrutu tīkls un saskaņoti reģionālo autobusu un vilcienu kustības grafiki Rīgas metropoles areālā. Īstenots arī vienotas biļetes pilotprojekts Rīgas sabiedriskajam transportam un vilcieniem.
Deviņi jauni katastrofu pārvaldības centri
Ar AF atbalstu Alūksnē, Alsungā, Daugavpilī, Liepājā, Līvānos, Madonā, Salacgrīvā, Talsos un Viļānos pabeigti deviņi gandrīz nulles enerģijas patēriņa katastrofu pārvaldības centri.
Tajos vienuviet apvienotas katastrofu pārvaldībā iesaistītās institūcijas, stiprinot dienestu reaģētspēju un iedzīvotāju drošību. Šie centri ir daļa no kopumā 19 katastrofu pārvaldības centru būvniecības.