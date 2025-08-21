Trešdiena, 20. augusts, 2025 08:27
Ogres novadā audzē marihuānu
14. augustā uzsākts kriminālprocess par iespējamu narkotiskās vai psihotropās vielas saturošu augu neatļautu audzēšanu, narkotisko un psihotropo vielu neatļautu glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu realizācijas nolūkā un neatļautu realizāciju Ogres novadā. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks Valdis Gržibovskis stāsta, ka saistībā ar minēto faktu aizturēta viena iepriekš nesodīta persona. Vīrieša siltumnīcā Ogres novadā konstatēti trīs marihuānas stādi, kā arī divi jau izžāvēti marihuānas stublāji. Uzsākts kriminālprocess.