Ogres novadā daudz kritušo

Aizvadītās nedēļas nogalē Ogres slimnīcas ķirurgiem darba netrūka – mediķu palīdzība bijusi nepieciešama pacientiem, liela daļa no kuriem krītot bija guvuši dažādus lūzumus un sasitumus.

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka visvairāk cietušo bijis 12. janvārī. Slimnīcā viņi vērsušies paši vai nogādāti ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzību teju vai no visa novada teritorijas – Ogres, Madlienas, Lielvārdes, Jumpravas, Ikšķiles, Tīnūžu pagasta un citām vietām, kā arī no kaimiņu novada – Salaspils un Pierīgas.



1997. gadā dzimusi sieviete paslīdējusi un kritusi uz ielas, sasitot asteskaulu, bet 1964. gadā dzimusi dāma paslīdējusi, kritusi un salauzusi pēdas locītavas ārējo potīti. Identisku traumu guvis arī 1968. gadā dzimis vīrietis, kurš paslīdējis, pie mājām tīrot sniegu. Arī 1974. gadā dzimusi sieviete krita un salauza potīti, bet 2012. gadā dzimis zēns kritis un guvis sistu brūci ceļgalā. 2016. gadā dzimusi meitene, 1955. gadā un 1953. gadā dzimušas sievietes kritiena rezultātā salauzušas plaukstas kaulu. 2014. gadā dzimis bērns, krītot pret ledusgabalu, guva grieztu brūci plaukstā, un to nācās sašūt. 1964. gadā dzimis vīrietis krītot salauzis ribu. Krītot ribu salauzusi arī 1973. gadā dzimusi sieviete, bet 1952. gadā dzimusi sieviete – plaukstas kaulu. Savukārt 2007. gadā dzimusi jauniete, 1959. gadā dzimusi sieviete, 1964. un 1968. gadā dzimuši vīrieši krītot guvuši galvas sasitumu un smadzeņu satricinājumu.



D. Širovs norāda, ka te nemaz nav uzskaitīti tie, kuri krītot traumas guvuši arī 13. un 14. janvārī, un tie, kuri guvuši sasitumus un izmežģījumus. Slimnīcas vadītājs aicina būt maksimāli uzmanīgiem, jo ziema ir ziema un ielas slidenas.

Jāpiebilst, ka aizvadītajā nedēļā Ogres slimnīcā ārstējās arī trīs pacienti ar «Covid-19» infekciju un viens gripas slimnieks. Mediķu palīdzība bijusi nepieciešama arī personām, kurām konstatēta respiratora vīrusa infekcija, vēdera sāpes, problēmas ar sirdi un citas hroniskas slimības.

Savukārt Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā nedēļa aizritējusi daudz priecīgākā gaisotnē – te pasaulē sagaidīti astoņi jaundzimušie.