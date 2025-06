Ogres novadā izkrāpj naudu OgreNet

PSaņemta informācija, ka laika posmā no 11. līdz 13. jūnijam no S. Ogrē ar viltu telefoniski izkrāpti bankas kartes dati un no konta citas personas kontā pārskaitīta nauda, nodarot kaitējumu 5844 eiro apmērā.