18. jūnijā ap pulksten 23 saņemts izsaukums uz Tīnūžu ielu Ogrē. Iedzīvotāji sūdzējās par kaimiņu, kurš dzīvoklī skaļi atskaņo mūziku un traucē naktsmieru.
Ierodoties policijas darbinieki pārliecinājās, ka no dzīvokļa ir dzirdama skaļa mūzika. Pie durvīm iznāca dzīvokļa iemītnieks, kurš paskaidroja, ka bieži klausās mūziku, un neuzskatīja, ka tā traucē kaimiņiem, kuri iepriekš neko nav teikuši. Vīrietis atvainojās un mūziku izslēdza, paskaidrojot, ka turpmāk to vairs neklausīsies tā, lai tas traucētu kaimiņiem. Izteikts mutisks aizrādījums.
21. jūnijā piecas minūtes pāri pusnaktij saņemta informācija, ka Ogrē, Akmeņu ielā, jauniešu kompānija skaļi klausās mūziku un klaigā, traucējot apkārtējo iedzīvotāju naktsmieru. Ierodoties norādītajā vietā, likumsargi sastapa vairākus jauniešus, kuri atvainojās par radīto troksni un pēc pārrunām notikuma vietu atstāja.
Šajā pašā dienā, 21. jūnijā, saņemts izsaukums uz Mālkalnes prospektu Ogrē, kur vairākas personas lieto alkoholu un skaļi uzvedas, traucējot daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju mieru. Ierodoties, sastaptas četras personas, kuras atradās alkohola reibumā un savā starpā skaļi sarunājās. Ar visām personām veiktas preventīvas pārrunas, skaidrojot nepieciešamību ievērot sabiedrisko kārtību un netraucēt apkārtējos iedzīvotājus. Pēc policijas aizrādījuma visas četras personas notikuma vietu atstāja.
23. jūnijā ap pulksten 23 saņemta informācija par skaļas mūzikas atskaņošanu Ogrē, Upes prospektā. Ierodoties norādītajā adresē, policijas darbinieki sastapa vīrieti. Pēc pārrunām viņš izslēdza mūzikas atskaņošanas ierīci un solīja turpmāk ar skaļu mūziku apkārtējos netraucēt.
25. jūnijā ap pulksten 22.20 saņemta informācija par iespējamu naktsmiera traucēšanu Lielvārdē, Miera ielā, kur aiz dzīvojamās mājas pie atpūtas vietas tiek atskaņota skaļa krievu mūzika, kā arī apkārtnē braukā motorolleri. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki konstatēja, ka lapenē atrodas vairāki jaunieši, kuri ietur maltīti. Pārbaudes brīdī skaļa mūzika netika atskaņota un jaunieši nepārkāpa sabiedriskās kārtības normas.
Apsekojot teritoriju, policisti pamanīja, ka zālienā novietotas divas vieglās automašīnas un zālājs ir izbraukāts, atstājot tajā dziļas rises. Ar jauniešiem veiktas pārrunas, taču konkrētu pierādījumu, ka tieši viņi būtu sabojājuši zālienu, nebija. Tika piefiksēti iespējamo transportlīdzekļu vadītāju dati. Pēc pārrunām abas automašīnas no zāliena novāktas.
Šajā pašā dienā, 25. jūnijā, ap pulksten 23.30 saņemts izsaukums uz degvielas uzpildes staciju Tīnūžu pagastā. Izsaucēja informēja, ka tur sapulcējušies jaunieši ar motorolleriem, kuri braukā pa apli un rada troksni, kas traucē apkārtējiem iedzīvotājiem, un bērni nevar aizmigt.
Ierodoties notikuma vietā, likumsargi sastapa aptuveni 15 jauniešus ar motorolleriem. Veiktas pārrunas un viņiem ieteikts doties tur, kur aktivitātes netraucētu citiem iedzīvotājiem.