Komandantstundas laikā pagājušās nedēļas nogalē fiksēti ne tikai gadījumi, kad personas atradās ārpus savas dzīves vietas bez attaisnojoša iemesla, bet arī vairāki cilvēki bija sēdušās pie stūres alkohola reibumā, turklāt bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.
Tā arī Ogres novadā ap sestdien plkst.3 fiksēta pārvietojamies kāda "Volkswagen Passat" automašīna. Brīdī, kad automašīnas vadītājs iebrauca degvielas uzpildes stacijā, Zemessardzes pārstāvji piegāja pie vadītāja, lai noskaidrotu viņa identitāti un pārvietošanās iemeslu. Ņemot vēra, ka autovadītājs šķita alkohola reibumā, tika piesaistīta arī Valsts policija.

Likumsargi noskaidroja, ka spēkratu vadīja kāds vīrietis, kuram nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, kā arī viņa izelpā konstatētas aptuveni 1,11 promiles alkohola. Tāpat spēkratam nebija atbilstošas numurzīmes, kā arī noteiktā kārtībā nebija veikta valsts tehniskā apskate. Autovadītājam nāksies atbildēt gan par šiem pārkāpumiem, gan par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā un bez tiesībām. Ņemot vērā, ka vīrietis pārvietošanās aizlieguma laikā brauca bez attaisnojoša iemesla, viņam piemērots arī 700 eiro naudas sods par mājsēdes neievērošanu.

Komandantstundas kontroles laikā no sestdienas uz svētdienu Valsts policija sadarbībā ar pašvaldību policijām, Valsts robežsardzi un Zemessardzi kopumā pārbaudīja 3333 personas.

Lielākoties iedzīvotāji uz ielas atradās attaisnojošu iemeslu dēļ un 2592 gadījumos bija aizpildījuši pašapliecinājumus.

Savukārt 456 gadījumos personām tika doti preventīvie norādījumi, nepiemērojot sodu, bet 264 gadījumos par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu sākti administratīvā pārkāpuma procesi. Tāpat sagatavoti 87 ziņojumi administratīvā pārkāpuma procesa sākšanai.

