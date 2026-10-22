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Ceturtdiena, 22. oktobris, 2026 07:59

Ogres novadā nākamnedēļ notiks NATO brigādes militārās mācības - izvirzīts konkrēts mērķis

OgreNet / Leta
Ogres novadā nākamnedēļ notiks NATO brigādes militārās mācības - izvirzīts konkrēts mērķis
Ilustratīvs foto: Aija Kinca/lsm.lv
Ceturtdiena, 22. oktobris, 2026 07:59

Ogres novadā nākamnedēļ notiks NATO brigādes militārās mācības - izvirzīts konkrēts mērķis

OgreNet / Leta

No 26. oktobra līdz 8. novembrim Ogres novads būs viena no vietām, kur notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā līdz šim plašākās spēku izvēršanas mācības “Resolute Reforger 2026”. Kopumā mācībās piedalīsies aptuveni 3000 karavīru un 1000 militārās tehnikas vienību. 

Ko iedzīvotāji var sagaidīt

No 26. oktobra līdz 2. novembrim brigādes karavīri un militārā tehnika pa autoceļiem un dzelzceļu pārvietosies no militārajām bāzēm “Ādaži” un “Ceri” uz mācību norises vietām Latvijas austrumu daļā. Ogres novads ir starp novadiem, kuros tiks veikti mācību uzdevumi. Tāpēc iedzīvotāji šajā laikā var pamanīt pastiprinātu militārās tehnikas un karavīru kustību.

No 4. līdz 8. novembrim vienības sakops izmantotās mācību teritorijas un atgriezīsies militārajās bāzēs.

Mācības aptver plašu Latvijas austrumu daļu

Ogres novads ir viens no desmit novadiem, kuros notiks mācības. Pārējie ir Jēkabpils, Aizkraukles, Daugavpils, Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas, Rēzeknes un Augšdaugavas novads. Mācības notiks arī Rēzeknes pilsētā.

Mācību laikā brigādes vienības veiks spēku izvēršanas, apgādes, vadības un sakaru uzdevumus, kā arī pilnveidos sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Mācību mērķis: spēja darboties lielos attālumos

Mācību mērķis ir pārbaudīt brigādes spēju pārvietot, apgādāt un koordinēt vienības lielos attālumos.

Brigādes komandieris pulkvedis Deivids Brasārs uzsver, ka mācības ļaus apliecināt spēju izvērst kaujas spējīgus spēkus lielos attālumos, nodrošināt to darbību lauka apstākļos, kā arī saglabāt efektīvu vadību, kontroli un sakarus visā mācību norises laikā.

Viņš atgādina, ka brigādes panākumi Latvijas aizsardzībā ir atkarīgi arī no spējas darboties ārpus militārās bāzes teritorijas, integrēties ar sabiedrotajiem un turpināt efektīvi sazināties izkliedētā kaujas telpā.

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