Pirmdiena, 16. marts, 2026 09:37

Ogres novadā no upes izcelts bojāgājis cilvēks

Ogres novadā no upes izcelts bojāgājis cilvēks
Foto: www.pexels.com
Laika posmā no šī gada 13. marta plkst. 6.30 līdz 16. marta plkst. 6.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 195 izsaukumus – 106 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā trīs uz meža ugunsgrēku dzēšanu un 55 uz kūlas ugunsgrēku dzēšanu, 55 uz glābšanas darbiem, bet vēl 34 izsaukumi bija maldinājumi.

Aizvadītajās diennaktīs no ūdenstilpēm izcelti trīs bojāgājuši cilvēki, bet izglābti trīs. Svētdien Ogres novadā no Daugavas upes tika izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas amatpersonām, informē VUGD.

Ugunsdzēsēji glābēji atgādina, ka ledus ūdenstilpēs šobrīd ir ļoti nedrošs. Paaugstinoties gaisa temperatūrai, ledus biezums samazinās, tas kļūst irdenāks, ūdens līmeņa svārstības to lauž un tādējādi tas kļūst vēl bīstamāks! Šobrīd uz ledus kāpt ir ārkārtīgi bīstami, uzsver glābšanas dienestā.

Kā ziņots iepriekš, plkst. 20.03 saņemts izsaukums uz Vijolīšu ielu Ogrē, kur dega pirts 30 m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kas tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 22.22 ugunsdzēsēju glābēju darbs notikumā noslēdzās.

Aizvadītajās diennaktīs Latvijā dzēsti trīs meža ugunsgrēki, kā arī 55 kūlas ugunsgrēki, no kuriem vienā cieta cilvēks. "Lai gan daudzi kūlas dedzinātāji domā, ka viņi uguns liesmas spēs kontrolēt, diemžēl ikgadējā skarbā statistika liecina par pretējo – nodedzinātās ēkas un automašīnas, cietušie cilvēki un izdegušie vairāki desmiti hektāru teritorijas liecina par to, ka uguni un ugunsgrēku nav iespējams kontrolēt!" norāda VUGD pārstāvji, atgādinot, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, sodāma un bīstama.

