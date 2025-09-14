Svētdiena, 14.09.2025 22:04
Ogres novadā norisināsies militārās apmācības: iedzīvotājus aicina saglabāt mieru

Ogres novadā norisināsies militārās apmācības: iedzīvotājus aicina saglabāt mieru
Foto: Facebook/Ogres 54. bataljona zemessargi
No 13. līdz 14. septembrim Ogres novada teritorijā norisināsies rezerves karavīru militārā apmācība, informē Ogres 54. bataljona zemessargi.

Ogres novada pašvaldība un Zemessardze brīdina, ka šajās dienās iedzīvotāji varēs redzēt militāro tehniku un karavīrus, kas pārvietosies gan pa novada ceļiem, gan atsevišķās vietās arī pilsētvidē.

Mācības plānotas sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai stiprinātu Latvijas aizsardzības spējas, tāpēc iespējama militārās tehnikas pārvietošanās un palielināta aktivitāte uz ceļiem

Zemessardze pateicas par sapratni un aicina ar izpratni izturēties pret iespējamām neērtībām, kas saistītas ar mācību norisi.

