Karantīna un ierobežojumi atcelti, jo ĀCM inficētajā novietnē ir veikta novietnes pārbaude un dzīvnieku īpašnieks novietnē veicis primāro dezinfekciju. Tāpat noteiktajā aizsardzības un uzraudzības zonā ir veikti cūku klīniskie izmeklējumi, un šo izmeklējumu rezultāti uz ĀCM ir negatīvi.
Jau ziņots, ka karantīnas uzraudzības zonā atradās SIA "Baltic Pork", kurai Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzdeva likvidēt 23 172 cūkas, lai likvidētu ĀCM uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos.
Šogad Latvijā reģistrēti 11 ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs ar kopumā vairāk nekā 27 700 cūkām.
Vīruss 2025. gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā - mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē, bet augusta pirmajā pusē - SIA "Nygaard International" novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Savukārt augusta otrajā pusē ĀCM tika konstatēts mājas cūku novietnē ar 65 cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Bauskas novada Dāviņu pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, kā arī "Baltic Pork" cūku novietnē ar vairāk nekā 23 000 mājas cūku Ogres novada Lauberes pagastā.
Septembra sākumā vīruss tika konstatēts arī Madonas novada Cesvaines pagastā cūku novietnē ar 41 mājas cūku, Mārupes novada Salas pagastā novietnē ar 29 mājas cūkām, kā arī Bauskas novada Dāviņu pagastā mājas cūku novietnē ar četrām cūkām.
ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts arī 1252 mežacūkām 29 novadu 179 pagastos un četru pilsētu teritorijās.
Kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 963 mežacūkām, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā - 1048, 2016. gadā - 1146, 2017. gadā - 1431, 2018. gadā - 905, 2019. gadā - 430, 2020. gadā - 377, 2021. gadā - 448, 2022. gadā - 1274 mežacūkām, 2023. gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024. gadā - 1433 mežacūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.