Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja norāda: Vispirms jāsaka, ka plūdu risku pārvaldība Ogrē ir ilgtermiņa sistēma. Esam izdarījuši visu nepieciešamo plūdu nepieļaušanai vietās, kur no plūdu riska iespējams izvairīties, kā arī ieviesuši ilgtermiņa plūdu riska vadības sistēmu Ogres upes digitālais dvīnis, automātiskās stacijas un sadarbība ar zinātniskajām institūcijām ļauj mums prognozēt situāciju un proaktīvi rīkoties. Pēc šīs ar salu un sniegu bagātās ziemas gaidāmas arī plūdu iespējas zemākajās un applūstošajās teritorijās, tādēļ pastāvīgi monitorējam situāciju un nepieciešamības gadījumā informēsim arī iedzīvotājus!
Ņemot vērā Ogres upes hidroloģiskās īpatnības līkumaino gultni, seklos posmus un blīvo apbūvi pilsētas teritorijā plūdu monitorings Ogrē ir īpaši nozīmīgs. Ziemas un pavasara periodā galvenais plūdu cēlonis ir ledus sastrēgumi, tādēļ pašvaldība sistemātiski attīsta monitoringa un prognozēšanas mehānismus.
Ogres novadā tiek izmantota uzlabota un kombinēta plūdu monitoringa sistēma, kas apvieno valsts un pašvaldības resursus, tostarp automātiskās hidroloģiskās stacijas, kuras pastāvīgi fiksē ūdens līmeni un citus būtiskus hidroloģiskos parametrus.
Tāpat sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti ir izveidots unikāls prognozēšanas rīks Ogres upes digitālais dvīnis jeb hidroloģiskais modelis. Tas izmanto automātisko staciju datus, apvieno tos ar meteoroloģiskajām prognozēm un ar matemātisko modeļu palīdzību prognozē upes līmeņa izmaiņas un iespējamos plūdu draudus tuvāko 24 stundu laikā. Prognozes tiek vizualizētas 3D formātā īpašā platformā, kas pieejama Ogres novada pašvaldībai, tādējādi ļaujot operatīvi pieņemt lēmumus. Pie vairākām monitoringa vietām ir ierīkota arī videonovērošana, kas palīdz savlaicīgi konstatēt ledus sastrēgumu veidošanos.
Pašvaldība regulāri seko līdzi monitoringa datiem par Ogres upes ūdens līmeni un papildus tehnoloģiskajiem risinājumiem regulāri veic fiziskus preventīvos darbus upes kritiskajos posmos. Izvērtējot iespējamos pavasara palu riskus, sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) Ogres upes augštecē veikti ledus izzāģēšanas darbi vairākos upes posmos. Arī Pašvaldības policija pastāvīgi uzrauga situāciju, veicot papildus apsekojumus kritiskajās plūdu riska pakļautajās vietās.
Darbu gaitā konstatēts, ka atsevišķās vietās ledus biezums pārsniedz 30 cm, kas seklākajos posmos var radīt paaugstinātu plūdu risku ledus kušanas gadījumā.
Lai savlaicīgi sagatavotos iespējamiem plūdu riskiem, pašvaldība vērsās Klimata un enerģētikas ministrijā, kā arī citās atbildīgajās valsts institūcijās ar pieprasījumu nodrošināt specializētu atbalstu. Šobrīd pašvaldība ciešā sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (LVĢMC) un citām valsts institūcijām aktīvi strādā pie iespējami labākā risinājuma izstrādes, kas palīdzētu samazināt plūdu risku un kāpinātu pašvaldības spēju:
· veikt precīzu prognozi par ledus kušanas ātrumu un ūdens līmeņa dinamiku Ogres upē no augšteces līdz Daugavas iztekai;
· apzināt nepieciešamos materiāli tehniskos līdzekļus un noteikt prioritāros preventīvos pasākumus.
Pašvaldība aktīvi seko līdzi situācijai un īsteno preventīvos pasākumus savas kompetences ietvaros. Šobrīd kopā ar LVĢMC un citām valsts institūcijām tiek strādāts pie konkrētiem risinājumiem plūdu riska mazināšanai, un mēs regulāri monitorējam upes stāvokli. Tomēr precīzai prognozei un modelēšanai nepieciešamas valsts līmeņa specializētās iespējas, lai laikus varētu plānot turpmākos soļus iedzīvotāju un īpašumu aizsardzībai, norāda Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Špakovskis.
Gadījumā, ja situācija prasīs papildu rīcību, potenciāli applūstošo teritoriju iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti, izmantojot pašvaldības oficiālos informācijas kanālus un operatīvos saziņas mehānismus. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji var sazināties ar pašvaldību pa tālruni 65044526 vai krīzes situācijā ar Pašvaldības policiju pa tālruni 65047100.