Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) preses pārstāve Agrita Vītola, plkst.21.54 dienests saņēma informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, ka Ogres novada Lēdmanes pagastā divstāvu dzīvojamā mājā notikusi tvana gāzes noplūde.
Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka tvana gāze dzīvoklī ieplūdusi apkures sistēmas nepareizas ekspluatācijas dēļ - izkurinātai krāsnij par agru bija aizvērts dūmkanāla aizbīdnis. Notikumā bija cietuši pieci cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji pārbaudīja un izvēdināja telpas un plkst.23.42 darbu notikuma vietā pabeidza.