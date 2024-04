Ogres novada policijas ziņas

Pārripo auto

22. jūlijā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki informēja, ka ir snieguši palīdzību kādam vīrietim Mazozolu pagastā, kuram remontdarbu laikā pārripojis auto. Noskaidrots, ka viņš sava transportlīdzekļa remontdarbu laikā nebija veicis visu nepieciešamo, lai novērstu spēkrata izkustēšanos no vietas, kā rezultātā auto pārripojis pāri, nodarot miesas bojājumus. Vīrietim konstatēts arī alkohola reibums. Cietušais nogādāts Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā "Gaiļezers".



Apzīmē ēku

23. jūlijā Lielvārdē, Lāčplēša ielā, konstatēts, ka ir apzīmēta ēka un pie tās atstāta soma ar krāsām. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.



Izņem naudu no mirušas personas konta

Saņemta informācija, ka 26. februārī zvērināta tiesu izpildītāja Ogrē konstatēja, ka laika periodā no pagājušā gada 24. septembra līdz šā gada 26. februārim no mirušas personas konta izņemta nauda. Uzsākts kriminālprocess.



Izpūš piparu gāzi

Uzsākts administratīvais process sakarā ar to, ka 21. maijā Ikšķilē, Daugavas prospektā, divi vīrieši iepūta personai piparu gāzi un nodarīja miesas bojājumus.



Pārdod nepilngadīgajiem cigaretes

24. jūlijā konstatēts, ka diviem nepilngadīgajiem degvielas uzpildes stacijā Ogres novadā katram pārdotas divas cigarešu paciņas. Abos gadījumos uzsākts administratīvais process.



Izkrāpj naudu

Saņemta informācija, ka 15. jūnijā Ogrē, Skolas ielā, no S. izkrāpta nauda. Persona saņēma starptautisku zvanu no it kā uzņēmuma "Vox on International", un zvanītājs paziņoja, ka ir izkrāpti personas dati, nolūkā īstenot krāpnieciskas shēmas. Zvanītājs pieminēja arī kriptovalūtu. Zvana saņēmējs, pēc krāpnieku iniciatīvas, uzrakstīja iesniegumu, kurā norādīja piekļuves datus savam bankas kontam un personas datus. Saziņa notika krievu valodā «WhatsApp» lietotnē. Krāpnieki skaidroja, ka nauda atrodoties īpašā naudasmakā. Viņi zvanīja no vairākiem Igaunijā, Nīderlandē, Ungārijā, Bulgārijā, Rumānijā un Slovēnijā reģistrētiem numuriem. Uzsākts kriminālprocess, policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks Valdis Gržibovskis norāda, ka pēdējās nedēļās krāpnieki ir īpaši aktivizējušies, un aicina iedzīvotājus nebūt lētticīgiem. Tā kādā no neseniem gadījumiem cietušajam izkrāpti 16 tūkstoši eiro, bet vēl kādā gadījumā pat 90 tūkstoši eiro, kurus cilvēks aizņēmies no radiem, draugiem un tuviniekiem...



Nozog naudu

Saņemta informācija, ka 19. jūlijā konstatēts: kādā tirdzniecības centrā Ogres novadā divi vīrieši veikala palīgtelpās nozaga 186 eiro. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.



Neievēro tiesas lēmumu

24. jūlijā Ogrē K. neievēroja tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību attiecībā pret V. Uzsākts kriminālprocess.



Iebrauc aizsargbarjerā

26. jūlijā Ikšķilē, netālu no dzelzceļa pārbrauktuves (virzienā uz Tīnūžiem), A. vadīja automašīnu "Ford Fiesta", nepamatoti iebrauca pretējā braukšanas joslā, nobrauca no brauktuves un iebrauca metāla aizsargbarjerā, radot tai bojājumus, kā arī apskādējot auto. Uzsākts kriminālprocess.



Uzbrūk suns, nodarot miesas bojājumus

27. jūlijā Lēdmanes pagastā A. uzbruka I. piederošais jauktas šķirnes (metiss) suns, nodarot miesas bojājumus. Cietusī nogādāta Rīgā, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā. Uzsākts administratīvais process.