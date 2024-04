Ogres novada policijas ziņas

Zog veikalā



Saņemta informācija, ka 12. jūlijā konstatēts: veikalā Lielvārdē nozagta degvīna pudele. Arī 31. jūlijā konstatēts, ka veikalā Lielvārdē nozagta degvīna pudele. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess.



Paliek bez telefona



26. augustā konstatēts, ka istabiņā Ogrē nozagts 50 eiro vērts mobilais telefons «Redmi». Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.



Izsit auto durvju stiklu



26. augustā konstatēts, ka Tīnūžu pagastā konflikta laikā automašīnai «VW Polo» izsists vadītāja puses durvju stikls. Uzsākts kriminālprocess.



Nolauž spoguli



22. augustā S. Ogrē tīši radīja bojājumus automašīnai «Audi», nolaužot spoguli. Uzsākts kriminālprocess.



Brauc reibumā



24. augustā I. Ogrē, Rīgas ielā, vadīja automašīnu «Škoda», būdams 0,65 promiles stiprā alkohola reibumā. Uzsākts administratīvais process.



Sabojā dzīvžoga tūjas



Saņemta informācija, ka 18. augustā kaimiņš A., iespējams, apgrieza un sabojāja dzīvžoga tūjas. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.



Ziņo par personu narkotiku ietekmē



28. augustā policijā saņemta informācija par personu, iespējams, narkotisko vielu ietekmē, Ogrē, Mālkalnes prospektā. Konstatēts arī, ka Ogrē, Brīvības ielā, administratīvi aizturētais G., iespējams, glabāja pie sevis narkotiskās vielas. Abos gadījumos uzsākts administratīvais process.



Nodara miesas bojājumus



28. augustā konstatēts, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, savstarpēja konflikta laikā G. nodarīja miesas bojājumus V. Uzsākts administratīvais process.



Vada auto lieguma laikā



29. augustā N. Ogres novadā vadīja automašīnu «Toyota Verso» laikā, kad viņam ir noteikts liegums vadīt auto, pamatojoties uz kriminālsodu. Uzsākts kriminālprocess.



Krāpnieki izdomā aizvien jaunus paņēmienus



Valsts policijā pēdējās nedēļas laikā saņemti iesniegumi par jaunu krāpšanas veidu – iedzīvotājiem pienāk īsziņas no nepazīstamiem numuriem, kur rakstītājs, uzdodoties par īsziņas saņēmēja bērnu, lūdz pārskaitīt naudu telefona remontam. Prasītās summas ir dažādas, un kopumā nedēļas laikā no iedzīvotājiem izkrāpti aptuveni 20 000 eiro.

Visbiežāk it kā bērna rakstītais teksts ir šāds: «Čau, mammu! Man pilnīgi salūza telefons. Šis būs mans jaunais nr., saglabā un uzraksti man WhatsApp, lūdzu», un tad īsziņā tiek norādīts jaunais numurs. Sarakste turpinās saziņas lietotnē WhatsApp un latviešu valodā. Vienā no gadījumiem krāpnieks, uzdodoties par cietušās dēlu, saraksti turpināja, rakstot, ka telefons nokritis zemē un sašķīdis. Ņemot vērā, ka telefonā glabājas svarīga informācija, steidzami nepieciešams remonts, lūdzot pārskaitīt naudu.



Visā valstī iedzīvotājiem šādi izkrāptas dažādas summas – no 1200 līdz pat 6650 eiro. Valsts policijā par notikušo uzsākti kriminālprocesi.



Valsts policijas darbinieki aicina iedzīvotājus, pirms veikt kādas tālākās darbības, pārliecināties par informācijas patiesumu, piezvanot bērnam uz viņa tālruņa numuru, tādējādi pasargājot sevi no krāpnieku tīkojumiem.