Konstatē viltotu monētu
Saņemta informācija, ka 31. oktobrī Ogrē, Meža prospektā, SIA darbinieki, apstrādājot no kādas SIA saņemto naudu, konstatēja divu eiro monētu ar viltojuma pazīmēm.
Nepilda tiesas lēmumu
Saņemta informācija, ka laika periodā no 2. aprīļa līdz 31. oktobrim R. Ogresgala pagastā nepilda tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, proti, nav uzsācis un nav apguvis sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai.
Izkrāpj naudu
Saņemta informācija, ka 23. oktobrī A. Lielvārdē izkrāpti 1300 eiro saistībā ar siltumnīcas iegādi.
Brauc bez tiesībām un reibumā
14. novembrī Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki Madlienas pagastā apturēja automašīnu “Audi A4”, kuru persona vadīja bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Savukārt 16. novembrī persona bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām automašīnu vadīja Suntažos. Abos gadījumos uzsākts administratīvais process. Šajā pašā dienā, 16. novembrī, M. Ogrē, Dārza ielā, vadīja automašīnu “Volvo V70”, būdams 1,78 promiles stiprā alkohola reibumā.
Norēķinās ar svešu karti
Saņemta informācija, ka 9. novembrī personai Ogrē nenoskaidrotos apstākļos pazudusi bankas karte un pagaidām nenoskaidrota persona ar šo karti norēķinājusies dažādos veikalos Ogrē.