Oktobrī un novembrī Ogres novadā Valsts policija saņēmusi informāciju par dažādiem noziegumiem, par kuriem uzsākti kriminālprocesi: konstatēta viltota monēta, notikusi naudas izkrāpšana, kāds cilvēks nebija izpildījis tiesas lēmumu, cita persona norēķinājās ar svešu karti, tāpat pieķerts autovadītājs, kas braucis bez tiesībām un reibumā.

Konstatē viltotu monētu

Saņemta informācija, ka 31. oktobrī Ogrē, Meža prospektā, SIA darbinieki, apstrādājot no kādas SIA saņemto naudu, konstatēja divu eiro monētu ar viltojuma pazīmēm.

Nepilda tiesas lēmumu

Saņemta informācija, ka laika periodā no 2. aprīļa līdz 31. oktobrim R. Ogresgala pagastā nepilda tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, proti, nav uzsācis un nav apguvis sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai.

Izkrāpj naudu

Saņemta informācija, ka 23. oktobrī A. Lielvārdē izkrāpti 1300 eiro saistībā ar siltumnīcas iegādi. 

Brauc bez tiesībām un reibumā

14. novembrī Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki Madlienas pagastā apturēja automašīnu “Audi A4”, kuru persona vadīja bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Savukārt 16. novembrī persona bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām automašīnu vadīja Suntažos. Abos gadījumos uzsākts administratīvais process. Šajā pašā dienā, 16. novembrī, M. Ogrē, Dārza ielā, vadīja automašīnu “Volvo V70”, būdams 1,78 promiles stiprā alkohola reibumā. 

Norēķinās ar svešu karti

Saņemta informācija, ka 9. novembrī personai Ogrē nenoskaidrotos apstākļos pazudusi bankas karte un pagaidām nenoskaidrota persona ar šo karti norēķinājusies dažādos veikalos Ogrē.

