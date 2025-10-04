Sestdiena, 04.10.2025 21:15
Ogres novadā sākti kriminālprocesi par naudas izkrāpšanu, neslavas celšanu un citām nelegālām darbībām

Ogres novadā sākti kriminālprocesi par naudas izkrāpšanu, neslavas celšanu un citām nelegālām darbībām
Foto: www.pexels.com
Ogres novadā sākti kriminālprocesi par naudas izkrāpšanu, neslavas celšanu un citām nelegālām darbībām

Valsts policija informē par vairākiem notikumiem Ogres novadā, par kuriem uzsākti kriminālprocesi: atrastas patronas, konstatēta monēta ar viltojuma pazīmēm, izkrāpta nauda, alkohola reibumā vadīta automašīna, netika atdoti nomas velosipēdi, kādam iedzīvotājam internetā celta neslava.

Saņemta informācija, ka 13. augustā SIA darbinieki Ogrē, pārskaitot inkasācijas iepakojumā ievietoto naudu, kas pieņemta kādas akciju sabiedrības objektā, konstatēja divu eiro monētu ar viltojuma pazīmēm. 

Tāpat saņemta informācija, ka 28. augustā, uzdodoties par policijas darbiniekiem, no I. Ogrē izkrāpts 1791 eiro. 

26. septembrī pieteicējs mājas bēniņos Ogres novadā atrada 300 neizšautas patronas. Tajā pašā dienā kāda persona Lielvārdē vadīja automašīnu un iebrauca grāvī, spēkrats apgāzās uz sāniem; autovadītājam konstatēts 2,94 promiles stiprs alkohola reibums.

29. septembrī saņemta informācija, ka Ogres novadā interneta vietnē P. celta neslava. Tajā pašā dienā Tīnūžu pagastā nomas punktā iznomāti un nav atdoti divi elektriskie "Cube" velosipēdi, viens ar platām riepām, otrs "MTB" ritenis. 

